Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 14:30
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
31. 07. 2018

ВС хочет лечить наркоманов уголовной ответственностью

Источник фото: Следственный комитет

Верховный суд готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами без цели их сбыта. Об этом сообщил первый зампредседателя ВС Валерий Калинкович.

По его словам, «в ряде случаев преступления ходят рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана», и его близких. По его мнению, уголовная ответственность в таких случаях должна быть одним из инструментов для того, чтобы потребитель начал бороться с недугом, передает БелТА.

Также ВС не видит объективных предпосылок для смягчения ответственности за преступления, связанные с распространением наркотиков. "Это фактически распространение смерти", - отметил Валерий Калинкович.

По его словам, действующее законодательство вместе с мерами профилактики и противодействия преступности способствует оздоровлению криминогенной обстановки в этой сфере.

 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.