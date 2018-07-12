ВС хочет лечить наркоманов уголовной ответственностью

Верховный суд готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами без цели их сбыта. Об этом сообщил первый зампредседателя ВС Валерий Калинкович.

По его словам, «в ряде случаев преступления ходят рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана», и его близких. По его мнению, уголовная ответственность в таких случаях должна быть одним из инструментов для того, чтобы потребитель начал бороться с недугом, передает БелТА.

Также ВС не видит объективных предпосылок для смягчения ответственности за преступления, связанные с распространением наркотиков. "Это фактически распространение смерти", - отметил Валерий Калинкович.

По его словам, действующее законодательство вместе с мерами профилактики и противодействия преступности способствует оздоровлению криминогенной обстановки в этой сфере.