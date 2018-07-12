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31. 07. 2018

В Бобруйском районе поезд сбил «гулявший» по путям автомобиль

В Бобруйском районе поезд столкнулся с «жигулями», которые стояли на путях в 100 метрах от железнодорожного переезда. Инцидент произошел 30 июля около 23:00 на перегоне Телуша — Красный Берег.

По информации МВД, 21-летний водитель ВАЗа решил прокатиться по путям, но съехать с полотна не сумел. В результате в автомобиль врезался поезд, протащив его около 100 метров, сообщает TUT.by.

В ДТП никто не пострадал, в том числе и пьяный водитель. В отношении него составлено шесть административных протоколов. Задержка в движении поезда составила почти два часа.

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