В Бобруйском районе поезд сбил «гулявший» по путям автомобиль

В Бобруйском районе поезд столкнулся с «жигулями», которые стояли на путях в 100 метрах от железнодорожного переезда. Инцидент произошел 30 июля около 23:00 на перегоне Телуша — Красный Берег.

По информации МВД, 21-летний водитель ВАЗа решил прокатиться по путям, но съехать с полотна не сумел. В результате в автомобиль врезался поезд, протащив его около 100 метров, сообщает TUT.by.

В ДТП никто не пострадал, в том числе и пьяный водитель. В отношении него составлено шесть административных протоколов. Задержка в движении поезда составила почти два часа.