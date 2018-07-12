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31. 07. 2018

Белорусские военные учатся совершенствовать тыловое обеспечение

С 31 июля по 2 августа в Беларуси проводятся командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения для совершенствования слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами.

Также запланировано повышение уровня обученности воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, сообщили в минобороны.

На аэродроме Лида и полигонах Обуз-Лесновский и Борисовский будет отработана организация инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения, технического прикрытия объектов на дорогах, выдачи горючего, продовольствия и вещей с полевых отделов хранения баз тыла ВС и доставки их в районы передачи материальных средств.

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Беларусь
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