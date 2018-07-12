Российскую модель в Беларуси посадили на три года за марихуану

Суд Московского района Бреста 31 июля приговорил к трем годам лишения свободы без конфискации имущества в исправительной колонии общего режима россиянку, задержанную за попытку перемещения наркотиков через границу.

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Она признана виновной по ч.1 ст.328-1 и ч.1 ст.328 УК. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован, передает БелТА.

Как сообщал Телеграф, у известной российской модели, визажиста и блогера Марии Хрестиной, которую задержали 5 мая на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост», при досмотре обнаружили марихуану, а также продукты, шоколад, чипсы с логотипом марихуаны. Кроме того, экспертиза показала, что в ее крови и моче присутствуют следы марихуаны.