Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2018, понедельник, 02:46
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,29
15. 07. 2018

Украинцы опять застряли в египетском аэропорту

В египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха задерживается самолет во Львов авиакомпании SkyUp. Об этом говорится в сообщении украинского аэропорта на странице в Facebook в воскресенье, 15 июля.

В частности, рейс KUP5314 задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха в 17.30 (вместо 14.30). Прибытие во Львов ориентировочно 21.00 (вместо 18.00).

Рейс KUP5313 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-эль-Шейх до 22.30 (вместо 19.30).

"Причина задержки - позднее прибытие с предыдущего рейса. Пассажиров авиакомпания частично уведомила", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что в 14.00 будет открыта стойка регистрации для предоставления информации пассажирам, кому не было сообщено ранее о задержке рейса, и по желанию для регистрации на рейс.

Напомним, в июне 93% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Чемпионат мира по футболу в России

Кто выиграет ЧМ по футболу – 2018?

  • Франция 221 (44,7%)
  • Хорватия 51 (10,3%)
  • Бельгия 33 (6,7%)
  • Англия 29 (5,9%)
  • Меня футбол не интересует 160 (32,4%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.