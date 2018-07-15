За неделю в ходе протестов в Ираке погибли пять человек

На юге Ирака усилились вызванные высокой безработицей протесты. В результате столкновений протестующих с иракскими силами безопасности в городе Басра погибли не менее двух человек.
Об этом сообщает в воскресенье, 15 июля, курдско-иракский телеканал Rudaw. Еще три человека, по данным местного телеканала, погибли в провинции Эль-Мутанна.
Протестные акции в стране, спровоцированные безработицей и перебоями с электричеством и водоснабжением, продолжаются седьмой день. Национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian сообщала о приостановке авиасообщения между Амманом и иракским городом Эн-Наджаф, где демонстранты ранее взяли штурмом аэропорт.
Накануне министерство внутренних дел Ирака объявило о введении в стране режима повышенной готовности. Кроме того, в Эн-Наджафе был установлен комендантский час.
Ранее в Багдаде из-за массовых беспорядков заблокировали доступ к интернету.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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