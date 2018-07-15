В Кабуле смертник устроил взрыв: семь жертв

В столице Афганистана террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD), в результате чего погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на чиновников.

Согласно сообщению, взрыв произошел в воскресенье, 15 июля, около 16.30 по местному времени. В момент взрыва работники как раз покидали здание после рабочего дня.

Отмечается, что в числе погибших трое солдат.

В то же время очевидцы сообщают, что террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозившие иностранцев, которые покидали министерство.

Недавно по меньшей мере 23 военнослужащих погибли, еще 13 были ранены при столкновениях в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Источник: korrespondent.net