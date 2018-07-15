В Тегеране открылся визовый центр Украины

В Тегеране начал работу визовый центр Украины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье, 15 июля.

"Начал работу визовый центр Украины в Исламский Республике Иран. Функционирование визового центра будет обеспечиваться компанией VF Worldwide Holding Ltd, - говорится в сообщении

Визовый центр будет обеспечивать только техническое сопровождение визовых досье и оказывать содействие заявителям. В то же время решения об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом посольства Украины в Исламский Республике Иран.

Ранее Украина открыла три визовых центра в Китае.

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Источник: korrespondent.net