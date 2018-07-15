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15. 07. 2018

Трамп обрушился с критикой на "фейковые" новости


Президент США Дональд Трамп возмутился тем, как мало внимания уделили американские СМИ его успехам в переговорном процессе с Северной Кореей.

"Ни одна боеголовка или ракета не была запущена в Северной Корее за девять месяцев, не было никаких ядерных испытаний и мы получили обратно своих заложников. Кто знает, как это все повернется в конце, но почему фейковые новости не обращают внимание на эти замечательные факты? Потому что это фейковые новости!" – написал Трамп в Twitter.

There hasn’t been a missile or rocket fired in 9 months in North Korea, there have been no nuclear tests and we got back our hostages. Who knows how it will all turn out in the end, but why isn’t the Fake News talking about these wonderful facts? Because it is FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2018 г.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

На днях Ким Чен Ын написал Трампу письмо, в котором высоко оценил усилия двух сторон по выполнению достигнутых на встрече в Сингапуре договоренностей.

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Источник: korrespondent.net

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