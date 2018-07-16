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16. 07. 2018

Трамп пошутил о "сдаче Москвы"


Президент США Дональд Трамп в Twitter поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Хельсинки.

"Направляюсь в Хельсинки, Финляндия – планирую встретиться завтра с президентом Путиным. К сожалению, неважно, как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взят Санкт-Петербург в придачу!" – написал американский лидер.
 

Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2018 г.

Напомним, Трамп встретится с Путиным в Хельсинки 16 июля. Президент США заявил о желании наладить отношения с Россией. 

Источник: korrespondent.net

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