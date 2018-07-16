Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2018, понедельник, 02:46
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,29
16. 07. 2018

Ассанжа собрались выселить из посольства Эквадора в Лондоне


Власти Великобритании ведут переговоры с правительством Эквадора о возможности выселения основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, пишет The Times.

По данным издания, переговоры начались за несколько недель до визита президента Эквадора Ленина Морено в Великобританию.

Напомним, Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Если основатель WikiLeaks покинет здание посольства, ему грозит экстрадиция в США и 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Чемпионат мира по футболу в России

Кто выиграет ЧМ по футболу – 2018?

  • Франция 221 (44,7%)
  • Хорватия 51 (10,3%)
  • Бельгия 33 (6,7%)
  • Англия 29 (5,9%)
  • Меня футбол не интересует 160 (32,4%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.