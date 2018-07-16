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16. 07. 2018

В зоопарке США ягуар загрыз шесть животных

Из вольера в зоопарке Аудубон, штат Новый Орлеан (США), сбежал трехлетний ягуар Валерио и убил четырех лам-альпак, страуса и лису, а также ранил еще троих животных. Об этом говорится в пресс-релизе зоопарка.

Согласно сообщению администрации, он нашел дыру в потолке вольера и смог выбраться из него.

Отмечается, что сотрудникам зоопарка пришлось выстрелить в ягуара капсулой с транквилизатором. Через несколько минут он заснул и его вернули в клетку.

Несмотря на случившееся, как говорит вице-президент парка Одубон Джоэл Гамильтон, усыплять зверя не будут, потому что "он сделал то, что обычно делают ягуары".

Недавно из зоопарка в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Вскоре их удалось вернуть, однако медведя застрелили после побега. 

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Источник: korrespondent.net

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