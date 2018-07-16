В Пакистане в аварии погибли 15 участников свадьбы

По меньшей мере 17 человек стали жертвами ДТП в провинции Синд на юге Пакистана и еще 13 получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 16 июля.

Отмечается, что грузовик на оживленном скоростном шоссе врезался в припаркованный автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии.

Среди жертв много женщин и детей.

По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате теракта в Пакистане на предвыборном митинге достиго 140 человек. Ранения получили еще не менее 200 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net