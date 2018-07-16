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16. 07. 2018

Трамп назвал отношения с РФ наихудшими в истории

Президент США Дональд Трамп назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией. Об этом он сообщил в своем Twitter в понедельник, 16 июля.

"Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости руководства США, а также нынешней охоте на ведьм", – написал Трамп.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Ранее Дональд Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году охотой на ведьм.

Напомним, 13 июля США обвинили 12 сотрудников российского ГРУ в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

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Источник: korrespondent.net

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