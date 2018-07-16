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16. 07. 2018

Во Франции двое фанатов погибли во время празднования победы на ЧМ-2018

Во Франции два человека погибли во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает Le Monde.

Отмечается, что в Анси 42-летний мужчина разбился, когда прыгал в канал. Еще один мужчина, празднуя победу, врезался на машине в дерево в Сен-Фили.

Кроме этого, в тяжелом состоянии находится молодая женщина, которая вместе с друзьями ехала на тракторе. Она упала на землю и попала под колеса трактора, продолжавшего движение.

Также серьезные ранения получили трое детей в возрасте от трех до шести лет, которых сбил мотоцикл.

По данным СМИ, еще несколько инцидентов произошло в Париже, Марселе и Леоне. Полицейские были мобилизованы по всей стране. 

Ранее сообщалось, что во время празднования победы Франции на Чемпионате мира по футболу в центре Парижа произошли погромы. Полиция применила против хулиганов слезоточивый газ.

Напомним, 15 июля сборная Франции обыграла сборную Хорватии в финале чемпионата мира по футболу со счетом 4:2. После победы команда начала празднование в раздевалке, где вместе с игроками был и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Источник: korrespondent.net

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