В результате удара Израиля в Сирии погибли девять военных – СМИ

В результате удара Израиля по военной базе на севере в Сирии погибли минимум девять военных ил президента Башара Асада. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Наблюдатели сообщили, что зафиксировали волну взрывов возле аэропорта Нейраб.

"Они были вызваны ракетной атакой, вероятно, она была осуществлена Израилем. Целью были позиции сирийского режима и его союзников в аэропорту Нейраб и вокруг него", – говорится в сообщении.

Наблюдатели отмечают, что этой сирийской базе также находились иранские военные.

Израильская армия пока не комментирует эту информацию.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту в районе аэропорта Нейраб. Тогда утверждалось, что никто не пострадал и нанесен только материальный ущерб.

Напомним, 12 июля самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам в пограничной провинции Эль-Кунейтра в ответ на прилетевший из Сирии беспилотник.

Источник: Украиснкая служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net