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16. 07. 2018

В Грузии на шахте погибли четыре горняка

В грузинском городе Ткибули на угольной шахте имени Миндели погибли четыре человека. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии в понедельник, 16 июля.

По имеющейся информации, есть также пострадавшие, которых в настоящее время перевозят в больницу. При этом их количество не указано.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекших смерть человека (ч.2 ст.240 УК Грузии).

Ранее сообщалось, что в ЮАР на медной шахте компании Palabora погибли пять горняков.

А в Луганской области из шахты Тошковская освободили 90 шахтеров. Они оказались заблокированными под землей из-за аварийного обесточивания шахты.

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Источник: korrespondent.net

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