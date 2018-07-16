Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: онлайн

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которую в РФ называют первым полноформатным саммитом, проходит 16 июля в Хельсинки.

На саммите будут обсуждать Украину, Сирию, стратегическую стабильность и, вероятно, газопровод Северный поток-2, критикуемый американским президентом.

Накануне встречи Трамп делал неоднозначные заявления о Крыме. Так, на вопрос о готовности пересмотреть позицию США в отношении аннексии полуострова, он ответил "Посмотрим". А на саммите НАТО сказал, что не знает, "что будет с Крымом".

Корреспондент.net ведет трансляцию встречи Трампа и Путина в режиме онлайн.

12.15 Трамп, тем временем, встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Встреча президента Ниинисте с Трампом завершилась в 10.44, когда Трамп отправился в отель [из резиденции президента Финляндии в Мянтюниеми]. Трамп помахал журналистам из окна автомобиля, когда уезжал", - сообщила местная газета.

Мелания и Дональд Трампа в Хельсинки / EPA

12.00 Обозреватель DW Кристиан Триппе считает, что у Путин и Трампа разные целы. Американские президент хочет добиться медийного эффекта, сделав из саммита шой.

У российского президента, напротив, обширная повестка дня: он хочет получить карт-бланш в войне в Сирии, свободу действий в Украине, чтобы Запад признал аннексию Крыма "воссоединением" и отменил снакции.

11.45 Трамп заявил, что у него низкие ожидания от встречи: "Я еду с низкими ожиданиями. Я не еду с высокими ожиданиями".

11.30 Когда Трампа спросили о целях встречи, он сказал, что расскажет об этом потом, заявив, что от беседы мировых лидеров ничего плохого не случится.

"Я считаю, встречаться хорошо. Я верю во встречи. Я считаю, что провести встречу с Кимом было правильно. Я считаю, это очень хорошо. Так что встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей - я верю в это. Ничего плохого не случится, а может случиться хорошее", - заявил он.

11.00 Трамп вместе с супругой Меланией находится в Хельсинки с 15 июня. В Европе он еще с середины прошлой недели. Сначала он принял участие в саммите НАТО, затем посетил Великобританию, где его встретили многотысячными акциями протеста.

О "сделке" Трампа с Путиным. Интервью Волкера Bild

10.45 Трамп в Twiiter назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией.

"Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости руководства США, а также нынешней охоте на ведьм", - написал он.

10.30 За три дня до саммита Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки во вмешательстве в выборы президента.

Следствие считает, что в 2016 году россияне взломали серверы Демократической партии, украли оттуда документы и опубликовали их от имени несуществующих хакеров DCLeaks и Guccifer 2.0.

Американские политики призвали Трампа отменить встречу с Путиным. С такими заявлениями выступили демократы, а республиканец Джон Маккейн призвал отменить саммит, "если президент не готов призвать Путина к ответу".

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Источник: korrespondent.net