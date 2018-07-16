Могерини: США остаются друзьями Евросоюза

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заверила, что Соединенные Штаты остаются друзьями Евросоюза. Об этом она сказала перед встречей глав МИД Евросоюза в понедельник, 16 июля.

Так, по словам Могерини, изменения в администрации "не меняют дружбу между странами и народами". При этом в воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что Евросоюз является врагом Штатов, учитывая то, что происходит между странами в сфере торговли.

"Мы уверены, мы считаем друзьями и партнерами Соединенные Штаты, близкими друзьями и партнерами. Мы всегда будем так считать", - подчеркнула Могерини.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск обвинил Трампа в распространении фальшивых новостей после того, как он назвал ЕС "противником" Соединенных Штатов в торговой сфере.

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Источник: korrespondent.net