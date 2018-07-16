Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2018, понедельник, 14:44
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
16. 07. 2018

Могерини: США остаются друзьями Евросоюза

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заверила, что Соединенные Штаты остаются друзьями Евросоюза. Об этом она сказала перед встречей глав МИД Евросоюза в понедельник, 16 июля.

Так, по словам Могерини, изменения в администрации "не меняют дружбу между странами и народами". При этом в воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что Евросоюз является врагом Штатов, учитывая то, что происходит между странами в сфере торговли.

"Мы уверены, мы считаем друзьями и партнерами Соединенные Штаты, близкими друзьями и партнерами. Мы всегда будем так считать", - подчеркнула Могерини.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск обвинил Трампа в распространении фальшивых новостей после того, как он назвал ЕС "противником" Соединенных Штатов в торговой сфере.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Чемпионат мира по футболу в России

Кто выиграет ЧМ по футболу – 2018?

  • Франция 221 (44,7%)
  • Хорватия 51 (10,3%)
  • Бельгия 33 (6,7%)
  • Англия 29 (5,9%)
  • Меня футбол не интересует 160 (32,4%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.