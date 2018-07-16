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16. 07. 2018

Индонезийцы истребили почти 300 крокодилов за смерть друга

Жители индонезийского города Соронг в провинции Западное Папуа убили всех крокодилов на местной ферме, отомстив им за смерть друга. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Отмечается, что в пятницу, 13 июля, 31-летний работник фабрики по производству тофу Сугито собирал траву для скота на территории крокодильей фермы, когда на него напала рептилия. Местные жители услышали его крики, но, когда они прибежали к нему не помощь, мужчина уже умер от укусов.

В субботу Сугито похоронили, и после его друзья отправились на крокодилью ферму, где убили всех 292 ее обитателей: от детенышей до двухметровых рептилий. Мужчины были вооружены ножами.

"Они ловили их, вытаскивали на берег и убивали. На это было жутко смотреть", – рассказала местная жительница.

Глава Агентства по сохранению живой природы провинции Западное Папуа Базар Басар Манунланг выразил свое возмущение произошедшим и отметил, что убийство крокодилов нарушило закон о неприкосновенности частной собственности. По его словам, у владельцев фермы были все необходимые разрешения.

Ранее в Австралии в реке Кэтрин гигантского крокодила поймали после восьмилетней охоты. Рептилия достигает в длину 4,7 метра и является самой крупной из когда-либо зафиксированных в данной местности.

Ранее сообщалось, что гиппопотамы защитили антилопу, попавшую в смертельную ловушку крокодилов.

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Источник: korrespondent.net

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