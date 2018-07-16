В Николаеве в Центре защиты животных убили 150 собак

В ночь на понедельник, 16 июля, в Николаеве на коммунальном предприятии Центр защиты животных провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам. Об этом сообщила в Facebook депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская.
На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция.
Вначале на предприятие никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь.
Половина вольеров действительно оказались пусты.
Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.
Отметим, в Харькове в ночь на 15 июля неизвестные ворвались в нежилой частный дом, где волонтеры содержали бездомных кошек, и убили всех животных.
Ранее сообщалось, что в Киеве в микрорайоне Теремки неизвестные отравили на озере диких уток: погибло до 90% птиц, обитавших там.
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Источник: korrespondent.net
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