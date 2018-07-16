Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2018, понедельник, 14:44
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
16. 07. 2018

В Николаеве в Центре защиты животных убили 150 собак

В ночь на понедельник, 16 июля, в Николаеве на коммунальном предприятии Центр защиты животных провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам. Об этом сообщила в Facebook депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская.

На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция.

Вначале на предприятие никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь.

Половина вольеров действительно оказались пусты.

Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.

Отметим, в Харькове в ночь на 15 июля неизвестные ворвались в нежилой частный дом, где волонтеры содержали бездомных кошек, и убили всех животных.

Ранее сообщалось, что в Киеве в микрорайоне Теремки неизвестные отравили на озере диких уток: погибло до 90% птиц, обитавших там.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Чемпионат мира по футболу в России

Кто выиграет ЧМ по футболу – 2018?

  • Франция 221 (44,7%)
  • Хорватия 51 (10,3%)
  • Бельгия 33 (6,7%)
  • Англия 29 (5,9%)
  • Меня футбол не интересует 160 (32,4%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.