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16. 07. 2018

В Украине уменьшилось количество безработных

В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года было зарегистрировано 303,9 тысяч безработных. Это более чем на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает Государственная служба статистики. 

В стране в июне официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%.

По состоянию на 1 июля 2018 года было зарегистрировано 303,9 тыс. безработных: 175,7 тысяч женщин и 128,2 тысяч мужчин. 

Количество вакансий в июне составило 82,4 тысяч (4 человека претендуют на 1 вакансию).

Средний размер пособия на одного безработного - 2 425 гривен.

Ранее в Кабмине заявили, что на постоянной основе за рубежом трудоустроено более 3,2 млн граждан Украины.

Напомним, в мае 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,2%.

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Источник: korrespondent.net

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