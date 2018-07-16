В Украине уменьшилось количество безработных

В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года было зарегистрировано 303,9 тысяч безработных. Это более чем на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает Государственная служба статистики.
В стране в июне официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%.
По состоянию на 1 июля 2018 года было зарегистрировано 303,9 тыс. безработных: 175,7 тысяч женщин и 128,2 тысяч мужчин.
Количество вакансий в июне составило 82,4 тысяч (4 человека претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 425 гривен.
Ранее в Кабмине заявили, что на постоянной основе за рубежом трудоустроено более 3,2 млн граждан Украины.
Напомним, в мае 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,2%.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость