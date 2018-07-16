У гражданина Украины изъяли на границе партию наркотиков

В ночь на понедельник, 16 июля, пограничники и сотрудники фискальной службы задержали гражданина Украины, который пытался переместить через границу коноплю и гашиш. Об этом сообщает Госпогранслужба
По информации ведомства, в пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области прибыл автомобиль Opel под управлением 44-летнего украинца.
"При осуществлении мер контроля на автомобиль сработал пограничный пес, специально натренированный на поиск наркотических веществ. Поэтому было принято решение о углубленном осмотре иномарки. В топливном баке правоохранители нашли 18 пакетов весом почти 10 кг с веществом серо-зеленого цвета, и 8 твердых пакетов общим весом более 4 кг с веществом коричневого цвета. По словам украинца, это конопля и гашиш", – говорится в сообщении.
Обнаруженное вещество было изъято и вместе с владельцем передано представителям СБУ. Продолжается экспертиза.
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Ранее сообщалось, что в Азербайджане задержали 260 кг героина для Украины. Наркотики направлялись транзитом из Ирана.
Напомним, в Украине не запрещена продажа 80 видов наркотиков.
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Источник: korrespondent.net
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