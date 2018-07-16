Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2018, понедельник, 14:43
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
16. 07. 2018

У гражданина Украины изъяли на границе партию наркотиков

В ночь на понедельник, 16 июля, пограничники и сотрудники фискальной службы задержали гражданина Украины, который пытался переместить через границу коноплю и гашиш. Об этом сообщает Госпогранслужба

По информации ведомства, в пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области прибыл автомобиль Opel под управлением 44-летнего украинца.

"При осуществлении мер контроля на автомобиль сработал пограничный пес, специально натренированный на поиск наркотических веществ. Поэтому было принято решение о углубленном осмотре иномарки. В топливном баке правоохранители нашли 18 пакетов весом почти 10 кг с веществом серо-зеленого цвета, и 8 твердых пакетов общим весом более 4 кг с веществом коричневого цвета. По словам украинца, это конопля и гашиш", – говорится в сообщении.

Обнаруженное вещество было изъято и вместе с владельцем передано представителям СБУ. Продолжается экспертиза.

Cмотрите фотогалерею: У гражданина Украины изъяли на границе партию наркотиков

Ранее сообщалось, что в Азербайджане задержали 260 кг героина для Украины. Наркотики направлялись транзитом из Ирана.

Напомним, в Украине не запрещена продажа 80 видов наркотиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Чемпионат мира по футболу в России

Кто выиграет ЧМ по футболу – 2018?

  • Франция 221 (44,7%)
  • Хорватия 51 (10,3%)
  • Бельгия 33 (6,7%)
  • Англия 29 (5,9%)
  • Меня футбол не интересует 160 (32,4%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.