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16. 07. 2018

Изменен порядок выбора врача, оказывающего первичную помощь

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. Как говорится на странице министерства в Facebook, врач или регистратор больше не обязуются производить и хранить копии документов, которые предоставляет пациент.

"Возникла необходимость усовершенствовать порядок представления деклараций о выборе врача. Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, вступившие в силу 3 июля 2018 года. Отныне копии документов не нужны", - говорится в сообщении.

Таким образом, пациент при подписании декларации должен показать только один из документов, удостоверяющий личность, и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП). В соответствии с изменениями, хранить нужно только один экземпляр декларации, подписанный пациентом. Другой экземпляр, по-прежнему остается у пациента.

Кроме того, указано, что, если лицо по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщило об этом соответствующему контролирующему органу и имеет отметку в паспорте, этот документ не предоставляется при заключении декларации и этот пункт в декларации не заполняется. Для идентификации личности в таком случае используют номер документа, удостоверяющего личность.

"Декларации о выборе врача, которые были подписаны до вступления в силу изменений, действительны и не аннулируются", - добавили в министерстве.

Напомним, за три месяца кампании "Врач для каждой семьи" декларации подписали 12 миллионов украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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