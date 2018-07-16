Украина втрое увеличит производство ракет

С целью улучшения производства ракетного оружия для украинских предприятий закуплено новейшие технологические линии зарубежных производителей, что позволит увеличить объемы производства втрое. Об этом во время визита на государственное предприятие Визар в понедельник, 16 июля, сказал секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня будет работать ГП Визар и другие ведущие оборонные предприятия Украины", - заявил он.

Как сообщается, руководство предприятия продемонстрировало Турчинову новое современное оборудование для производства современных ракетных систем.

"Программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в текущем году, и, что важно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам на выполнение решения СНБО о либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул глава СНБО.

По его словам, согласно этому решению, украинские предприятия могут закупать за границей техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощного современного оружия без посреднической монополии государственных спецэкспортеров.

"Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших зарубежных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что завод Визар привлечен к кооперации по созданию новых ракетных систем и модернизации ракет, находящихся на вооружении украинской армии.

Кроме того, завод полностью отказался от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями.

Ранее в Украине прошли испытания двигателя для ракет нового тактического комплекса Гром-2.

Стоит отметить, что министр обороны Степан Полторак предлагает использовать возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на на закупку американских систем противовоздушой обороны Patriot.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net