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16. 07. 2018

Трамп: Отношения с РФ изменились за четыре часа

Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции после встречи в Хельсинки заявил, что плохие отношения США и РФ "изменились четыре часа назад". 

Также он отметил, что сегодняшняя встреча является только началом долгого процесса. 

"Сегодняшняя встреча - только начало долгого процесса. Мы делаем первые шаги к лучшему будущему, где есть сильный диалог. Наша встреча продолжает давнюю традицию дипломатических связей. Это будет очень конструктивный день. Будут частые встречи в будущем и я надеюсь, что мы решим все проблемы, которые сегодня обсуждались", - отметил Трамп.

Президент США отметил, что отношения между странами "никогда не были хуже, чем сейчас".

"Впрочем, это изменится. И это изменилось за эти 4 часа. Было бы легче политически отказаться от встречи, но это бы ничего не дало. Как президент я могу принимать политрешения независимо от точки зрения СМИ или демократов, которые препятствуют этому. Я бы лучше принял политриск, чтобы получить мир, чем рисковать миром, ради политических выгод", - сказал Трамп.

Он назвал сегодняшние переговоры "прямым, открытым, глубоко продуктивным диалогом".

"Разногласия между нашими странами хорошо известны, и мы с президентом Путиным подробно обсудили их сегодня", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп назвал Путина хорошим соперником.

"Я его соперником назвал, хорошим соперником. Он - хороший соперник на самом деле. Слово "соперник", - это фактически комплимент", - сказал президент США.

Сам Путин назвал переговоры с Трампом "успешными и полезными". 

"Переговоры с президентом США Дональдом Тампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их успешными и полезными", - заявил он.

По словам Путина, сегодни и РФ, и США "сталкиваются с совершенно иными вызовами". В частности, такими вызовами Путин назвал  разбалансировку безопасности и стабильности, региональные кризисы, проблемы в мировой экономике.

"Справиться с этим можно только объединяя усилия", - заявил он, отметив, что в ходе встречи обсуждалось возвращение к сотрудничеству США и РФ на прежнем уровне.

"Мы несем особую ответственность за международную безопасность", - заявил он.

Как сообщалось, Путин и Трамп также обсудили вопрос Украины и Крыма, и затронули вопрос торговли газом. 

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Источник: korrespondent.net

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