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16. 07. 2018

Появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА

В сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА Виктором Олефиром. Видео опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола в Facebook.

По его словам, в правом углу в начале видео видно, как Jeep главы района сначала врезается в бордюр справа, а затем его отбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, которые как раз прогуливаются по тротуару.

На следующем видео можно увидеть как Олефир после ДТП в Ворочево и за минуту до наезда на женщин совершил еще одну ДТП в Перечине - подрезал ВАЗ шестой модели. При этом с видео не видно, было ли столкновение.

На третьем видео показан эпизод уже после ситуации с ВАЗ шестой модели. С перекрестка сначала выезжает председатель РГА, а затем ВАЗ. По дороге мужчина то останавливается посередине, то снова едет.

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области председатель Перечинской РГА Виктор Олефир устроил ДТП. По заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла 15 июля в больнице.

Олефира отстранили от должности, а 16 июля суд арестовал экс-главу Перечинской РГА до 11 сентября.

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Источник: korrespondent.net

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