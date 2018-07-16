Трамп не упомянул Украину после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул об Украине на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает ТСН.

Отмечено, что американский лидер говорил о ситуации в Сирии, Иране, КНДР и т.д., но не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма.

Трамп заявил, что встреча с Путиным была продуктивной, и он надеется на улучшение отношений с РФ по итогам разговора в Хельсинки.

В свою очередь Путин, как сообщалось, трижды упомянул об Украине. Впервые он рассказал, что президенты говорили о ситуации в Донбассе, и российский лидер призвал американского коллегу "настраивать" официальный Киев на выполнение Минских соглашений. Во второй раз он заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину в случае разрешения спора в Стокгольмском арбитражном суде. В третий раз - когда шла речь о признании аннексии Крыма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net