США ведет переговоры с Турцией о продаже системы ПРО Patriot

Госдепартамент США ведет переговоры с Турцией о возможной сделке по продаже системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot в качестве альтернативы российской системе С-400. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа в понедельник, 16 июля, сообщает Reuters.

В частности, указано, что делегация правительства США на авиасалоне в Фарнборо проводит встречи с союзниками в надежде на укрепление оборонной торговли США. По словам представителя Госдепа, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и "пытается дать туркам понять, что мы можем сделать по Patriot".

Как известно, Вашингтон против приобретения Турцией российских систем С-400. США угрожают ввести санкции против Турции в случае, если она все же купит эти системы в РФ.

Напомним, Москва и Анкара договорились ускорить поставки ЗРК С-400 и согласовали вопрос цены.

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Источник: korrespondent.net