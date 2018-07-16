Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2018, вторник, 00:46
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
16. 07. 2018

В Украине подтвердили четвертый случай дифтерии

В Украине врачи подтвердили четвертый случай заболевания с диагнозом дифтерия. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В частности, отмечено, что в Черниговской области дифтерией заболел 11-летний мальчик. Его госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы, доложили в Минздраве.

"Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик продолжает оставаться в реанимационном отделении. Тяжесть состояния обусловлена ​​осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови", - говорится в сообщении.

По информации ведомства 14 июля врачи обследовали 18 человек, среди них у четырех членов семьи мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружили клинические признаки дифтерии, исследования продолжаются.

"Двое детей и мать госпитализированы в Нежинскую центральную районную больницу, их состояние стабильное, детям введена противодифтерийная сыворотка", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован четвертый случай дифтерии.

Напомним, 10 июля в Украине в третий раз зафиксировали заболевание дифтерией.

В Минздраве предупреждали, что существует большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.