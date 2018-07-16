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16. 07. 2018

Языковой спор: Венгрия обвинила Киев в бездействии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что Украина внесет изменения в "языковой пункт" в будущем, потому что у Будапешта "есть четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии и ЕС". Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает Радио Свобода.

По его словам, отсутствие на саммите НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров альянса является результатом блокировки Венгрии, поскольку Киев "ничего не сделал" для изменений в пункт о языке в законе об образовании.

Он отметил, что сейчас между странами "серьезный конфликт", поскольку Украина "абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и Европейского Союза".

Сийярто добавил, что переговоры продолжаются, однако "ничего не было сделано за почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании - ред.) в соответствии с международными ожиданиями". В случае, если Киев не выполнит указанных требований, Венгрия не будет поддерживать продвижение Украины в сторону Евросоюза и евроатлантического направления.

Сийярто пояснил, что именно поэтому произошли блокировки Венгрии и к саммиту НАТО в Брюсселе, и на самой встрече не было проведено заседание комиссии Украина-НАТО.

"Мы решили блокировать все заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров на прошлой неделе", - отметил Сийярто.

Напомним, Североатлантический альянс включил потребность выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании Украины в решение саммита. Требования к Украине там менее жесткие, чем в решении саммита Украина-ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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