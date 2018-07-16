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16. 07. 2018

США обвинили в шпионаже гражданку России

Минюст США выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. Об этом говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства, передает Интерфакс.

Отмечается, что 29-летняя обвиняемая помещена под стражу. По версии следствия, она с 2015 года и, возможно, ранее занималась конспиративной деятельностью в округе Колумбия и в других местах в пользу правительств других государств, в первую очередь РФ.

В обвинительном заключении говорится, что с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства, который раньше был депутатом, а теперь занимает высокий пост в Центробанке.

По информации американского ведомства, этот человек находится под санкциями Минфина США.

Также, по версии суда, Бутина использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику.

Напомним, на прошлой неделе Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

В МИД РФ обвинения против российских граждан в США назвали клеветой.

США: 12 российских разведчиков не добились своего

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Источник: korrespondent.net

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