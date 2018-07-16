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16. 07. 2018

США выделят на оборону Украины $100 млн − Полторак

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что США в ближайшее время выделят Украине 100 миллионов долларов помощи для в укреплении обороноспособности. Об этом он заявил 16 июля в эфире IСTV, передает Интерфакс-Украина.

"Министр обороны США после принятия (в Украине − ред.) закона о нацбезопасности, после анализа реформирования ВСУ подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии − для поставок вооружения, техники и оснащения на 100 миллионов долларов", − отметил Полторак, говоря об итогах саммита НАТО.

По его словам, на саммите также шла речь о смене формата взаимодействия, от совещательной − к конкретной помощи.
 
"Например, министр обороны Великобритании будет у нас с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос поставок оснащения для ВСУ. Министр обороны Канады − мы уже подписали несколько договоров по поставке вооружения для Украины. С министром обороны Польши у нас тесное военно-техническое сотрудничество и вопросы по созданию и подготовке совместной бригады ЛитПолитУкрБриг", − указал глава Минобороны.
 
Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2019 год, утвержденный Сенатом, предусматривает выделение Украине помощи в размере 200 миллионов долларов. В военном бюджете на 2018 год сумма помощи Киеву составляет 350 миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net

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