Близ Браслава освящен костел, в котором служат 17 лет

Католический епископ Витебский Олег Буткевич освятил 15 июля костел Божьего Милосердия в Погоще близ Браслава.

Сначала иерарх освятил новый крест в центре деревни, а потом торжественная процессия направилась к костелу. Хотя в храме 17 лет звучат молитвы, освящения не было, сообщает catholicnews.by.

Святую Мессу епископ Олег Буткевич возглавил с участием о. Эдварда Ахрамович из Опсы, который в свое время был настоятелем в Погоще, а также настоятеля о. Славомира Самковича.

Особую благодарность от ординария получил руководитель местного хозяйства Ромуальд Шукель, который является постоянным жертвователям храма.

После молитвы на освещение воды епископ окропил ею алтарь, стены храмы и самих верующих. Епископ помазал алтарь святым маслом, а ксендз Эдвард — специальные крестики на стенах храма.

В конце Литургии был подписан епископский декрет об освящении костела Божьего Милосердия в Погоще.

Закончилось торжество пением гимна «Магутны Божа», после чего всех ждал совместный обед на прикостельной территории.

Источник: krynica.info