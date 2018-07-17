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17. 07. 2018

Трамп верит Путину, что РФ не вмешивалась в выборы

 
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.
 
Он заявил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США.
 
"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения", − указал Трамп.
 
Отвечая на прямой вопрос, кому он доверяет, спецслужбам США или российскому президенту, президент США заметил, что глава Национальной разведки Дэн Коутс приходил к нему и говорил о причастности РФ.
 
В то же время он подчеркнул, что ФБР не получила доступа к серверу демократов, взоманному хакерами перед выборами, а также ко всем письмам Хиллари Клинтон.
 
"Где сервер? Я хочу знать, где сервер? И о чем свидетельствует этот сервер?" − отметил Трамп.
 
Он указал, что российский лидер убедил его в невмешательстве РФ в выборы.
 
"У меня есть (слово – ред.) президента Путина, он только что сказал, что это не Россия", - отметил президент США и добавил, что российский лидер был "чрезвычайно твердым" и убедительным в отрицании причастности РФ".
 
Трамп также вновь отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой в ходе избирательной кампании и заверил, что "его предвыборная кампания была чистой". 
 
При этом он заявил, что двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам. 

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Источник: korrespondent.net

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