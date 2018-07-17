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17. 07. 2018

СМИ: Новичек в Эймсбери нашли во флаконе из-под духов

Пара из Эймсбери, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, вероятно, нашла его во флаконе из-под духов, сообщает Sky News.

По словам брата пострадавшего, Мэтью, Чарльз Роули сказал ему, что подобрал емкость на улице.

В свою очередь, член британского парламента от Солсбери Джон Глен сообщил, что пара могла стать жертвой своей привычки рыться в мусорных контейнерах.

Полиция пока не комментирует эту информацию.

Ранее британские правоохранители заявили, что нашли маленькую бутылочку с ядом Новичок во время обыска в доме пострадавшего Роули.

Напомним, 30 июня жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес были доставлены в больницу без сознания. Как выяснилось позже, они получили отравление нервно-паралитическим газом Новичок.
 
Через неделю женщина скончалась в больнице, а мужчина 10 июля пришел в себя. 

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Источник: korrespondent.net

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