СМИ: Новичек в Эймсбери нашли во флаконе из-под духов

Пара из Эймсбери, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, вероятно, нашла его во флаконе из-под духов, сообщает Sky News.
По словам брата пострадавшего, Мэтью, Чарльз Роули сказал ему, что подобрал емкость на улице.
В свою очередь, член британского парламента от Солсбери Джон Глен сообщил, что пара могла стать жертвой своей привычки рыться в мусорных контейнерах.
Полиция пока не комментирует эту информацию.
Ранее британские правоохранители заявили, что нашли маленькую бутылочку с ядом Новичок во время обыска в доме пострадавшего Роули.
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Источник: korrespondent.net
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