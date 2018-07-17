Россия против расширения НАТО на восток − Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины. Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Крайне негативно", − сказал Путин , отвечая на вопрос, как бы он отнесся вступлению в альянс Украины и Грузии.

По его словам, "есть возможность работать непосредственно с этими странами в двустороннем формате".

"Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток", − напомнил президент РФ.

Москва увидела в саммите НАТО стереотипы холодной войны Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом организации. Напомним, по итогам саммита альянса был подписан документ, в котором подтверждаются евроатлантические стремления Украины.

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Источник: korrespondent.net