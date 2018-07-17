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17. 07. 2018

Глава разведки США уверен, что Россия вмешивалась в выборы

Директор национальной разведки США Дэн Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента.

"Мы были ясны в оценках вмешательства России в выборы 2016 года", − заявил Коутс в понедельник, 16 июля, в Вашингтоне.

Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб. Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.

Ранее в этот же день журналисты спросили Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, кому президент США верит в вопросе вмешательства в американские выборы − своим следователям или Путину.

Американский лидер ответил, что хотя он и доверяет своим разведчикам, но президент РФ был "очень силен" в своих опровержениях. Истина находится где-то посередине, предположил Трамп.

Эти слова президента США уже раскритиковали сенаторы от Демократической партии и ряд сенаторов-республиканцев.

Так, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер назвал выступление Трампа в Хельсинки "постыдным".

А республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления Трампа на саммите по поводу российских кибератак стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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