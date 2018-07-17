"Бомба" из лавы ранила более 20 человек на гавайском судне

На Гавайях при попадании "бомбы" из лавы вулкана Килауэа в туристическое судно пострадали 23 человека, пишет Reuters.

Отмечается, что во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение.

Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.

Местные власти отметили, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.

Kilauea Volcano in Hawaii Sent a Lava Bomb That Hit The Kalapana Cultural Tours Boat, Injuring 23 People on Board.#LavaBomb#Kilaueapic.twitter.com/96KE58eYmH — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 16 июля 2018 г.

Напомним, вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться в мае, уничтожив жилые дома, дороги, коммуникации, автомобили. Полторы тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.

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Источник: korrespondent.net