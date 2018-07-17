Итоги 16.07: Встреча Трамп-Путин, Иран против США

Трамп и путин встретились в Финляндии

В Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

На саммите лидеры стран, в частности, обговорили Украину, Сирию, Северный поток-2 и вопрос вмешателсьтва РФ в выборы в США.

Корреспондент.net выделил самые важные и интересные моменты переговоров.

Оба президента остались довольны результатами встречи.

Венгрия обвинила Украину в бездействии по языковому вопросу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие на саммите НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров альянса является результатом блокировки Будапешта, поскольку Киев "ничего не сделал" для изменений в пункт о языке в законе об образовании.

Глава МИД выразил надежду, что Украина внесет изменения в "языковой пункт" в будущем, потому что у Будапешта "есть четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии и ЕС".

Генпрокуратура открыла дело против главы ГФС

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении и.о. Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в начале года была получена информация о вероятных правонарушениях Продана, которые связаны с его нынешней деятельностью.

Иран подал на США в суд ООН

Власти Ирана обратились в Международный суд ООН с жалобой на действия США.

Тегеран намерен привлечь Вашингтон к ответственности за незаконное повторное введение в одностороннем порядке санкций.

Франция решила закрыть торговое представительство в РФ

Власти Франции приняли решение закрыть службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами).

Причиной таких действий французской стороны стало ухудшение условий работы в России.

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Источник: korrespondent.net