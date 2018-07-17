Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2018, вторник, 09:15
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
17. 07. 2018

Итоги 16.07: Встреча Трамп-Путин, Иран против США

Трамп и путин встретились в Финляндии

В Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

На саммите лидеры стран, в частности, обговорили Украину, Сирию, Северный поток-2 и вопрос вмешателсьтва РФ в выборы в США. 

Корреспондент.net выделил самые важные и интересные моменты переговоров.

Оба президента остались довольны результатами встречи.

Венгрия обвинила Украину в бездействии по языковому вопросу
 
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие на саммите НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров альянса является результатом блокировки Будапешта, поскольку Киев "ничего не сделал" для изменений в пункт о языке в законе об образовании.
 
Глава МИД выразил надежду, что Украина внесет изменения в "языковой пункт" в будущем, потому что у Будапешта "есть четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии и ЕС".
 
Генпрокуратура открыла дело против главы ГФС
 
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении и.о. Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
 
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в начале года была получена информация о вероятных правонарушениях Продана, которые связаны с его нынешней деятельностью.
 
Иран подал на США в суд ООН 
 
Власти Ирана обратились в Международный суд ООН с жалобой на действия США. 
 
Тегеран намерен привлечь Вашингтон к ответственности за незаконное повторное введение в одностороннем порядке санкций.
 
Франция решила закрыть торговое представительство в РФ
 
Власти Франции приняли решение закрыть службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). 
 
Причиной таких действий французской стороны стало ухудшение условий работы в России.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.