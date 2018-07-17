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17. 07. 2018

Пучдемон основал новое движение для объединения каталонских сепаратистов

Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон и нынешний премьер автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения, которое должно объединить всех сторонников независимости региона. Это произошло на специальном мероприятии в Барселоне.

Новое движение получило название "Национальный призыв к республике". Пучдемон, находящийся под подпиской о невыезде в Германии, подключился к мероприятию по видеосвязи. "Мы сильнее, когда можем действовать все вместе и едино", - подчеркнул политик.

Сейчас в Каталонии существует как минимум три партии, выступающие за независимость от Мадрида, отмечает агентство AFP.

По словам Карлеса Пучдемона, осенью из нового движения должна образоваться партия, которая объединит сторонников отделения Каталонии от Испании и будет стремиться к созданию "независимого государства в форме республики".

Напомним, 12 июля суд в немецкой федерально земле Шлезвиг-Гольштейн признал допустимой экстрадицию Пучдемона в Испанию, но только по статье о растрате государственных средств. В то же время суд постановил, что Германия не может экстрадировать политика по основной статье обвинения - о мятеже, так как такого состава преступления нет в немецком уголовном кодексе.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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