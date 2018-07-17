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17. 07. 2018

В Кривом Роге прогремел взрыв в доме

В одном из жилых домов Кривого Рога произошел взрыв на восьмом этаже – пострадали три человека, в том числе и ребенок. Информация о взрыве в девятиэтажном доме в Терновском районе поступила около 21.30 в понедельник, 16 июля, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Прибывшие спасатели установили, что в результате взрыва полностью разрушены две квартиры и повреждены еще пять квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на восьмом этаже. Также образовались трещины в несущие конструкции дома, выбиты окна в квартирах.

В связи с разрушением квартир четыре человека, в том числе и ребенок, временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных в городе Кривой Рог. Жители других квартир вернулись в свои дома, угрозы обрушений нет.

 
Пресс-служба ГСЧС

Напомним, 15 июля в результате взрыва на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области пострадали два человека.

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Источник: korrespondent.net

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