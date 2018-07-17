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17. 07. 2018

Сутки в ООС: 19 обстрелов, один раненый

За минувшие сутки сепаратисты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе - один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке на своей странице в Facebook во вторник, 17 июля.

"За прошедшие сутки, 16 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке.

Как отмечается, сепаратисты проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино.

"Вместе с тем в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины", – подчеркивается в сводке.

Отмечается, что своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.

Отметим, президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом 16 июля обсуждалась "важность добросовестной реализации Минских соглашений".

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Источник: korrespondent.net

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