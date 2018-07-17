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17. 07. 2018

На Кубе появился мобильный интернет

Коммунистическая Куба начала предоставлять интернет на мобильных телефонах для узкого круга пользователей. Предполагается, что к концу 2018 года все жители острова смогу пользоваться интернетом на мобильных устройствах, сообщает Reuters.

"Журналисты, работающие в государственных СМИ, стали первыми, кто получил мобильный интернет, который предоставляется государственной телекоммуникационной компанией ETECSA", - говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что доступ к интернету также ослабит контроль правительства за тем, какая информация доходит до людей в островном государстве, имеющем монополию на средства массовой информации.

По данным веб-сайта кубинской телекоммуникационной монополии ETECSA, некоторые клиенты, в том числе компании и посольства, смогли приобрести мобильные тарифные планы еще в декабря прошлого года.

ETECSA заявила, что к концу этого года предоставит мобильный интернет 5 миллионами своих клиентов, что составляет почти половину населения Кубы.

Ранее на Кубе опубликовали проект новой конституции страны, современная версия которой была написана еще в советские времена. 

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Источник: korrespondent.net

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