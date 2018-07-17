Число жертв наводнения в Японии выросло до 222 человек

Жертвами мощного наводнения в Японии стали 222 человека. Об этом сообщило агентство Kyodo во вторник, 17 июля.

При этом местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.

По-прежнему около четырех тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.

В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров.

Напомним, на прошлой неделе ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Это привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

В минувшую пятницу, 13 июля, сообщалось о 204 погибших в результате наводнений в Японии.

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Источник: korrespondent.net