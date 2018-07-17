В Таиланде закрыли для посещения пещеру, из которой спасли детей

Пещера Тхам Луанг, в которой на прошлой неделе прошла уникальная поисково-спасательная операция по спасению 12 подростков и их футбольного тренера, со вторника, 17 июля, официально закрыта для посещения.

Об этом сообщил Третий национальный телеканал Таиланда.

Так, уже сегодня в пещере начинаются восстановительные работы, в результате которых она будет приведена в первоначальный вид, говорится в сообщении.

Дело в том, что за время 18-дневной спасательной операции в пещеру были доставлены километры пластиковых труб и пожарных рукавов для откачивания воды. Было установлено оборудование, в том числе мощные электрические насосы, размещен временный командный пункт операции.

Кроме того, в районе пещеры были пробурены сотни артезианских скважин для отвода грунтовых вод и предотвращения их попадания внутрь пещеры.

В течение ближайших недель все оборудование будет удалено из подземных коридоров, а большинство артезианских скважин закрыто.

После окончания восстановительных работ пещера будет еще некоторое время полностью недоступна для посещения, вплоть до полного естественного восстановления в ней нормальных природных процессов.

Планируется, что в будущем пещера Тхам Луанг будет открыта для посещения туристами только в сухой сезон. В ней также планируют разместить музей спасательной операции и международный полигон для подготовки пещерных дайверов-спасателей.

Напомним, 12 подростков из состава футбольной команды и их тренер были заблокированы в пещере заповедника Понг Пха из-за поднявшегося уровня воды 23 июня, выявить их удалось только 2 июля. Эвакуировать детей сразу не смогли из-за сложных условий на месте операции.

Водолазы приступили к доставке детей на поверхность 8 июля, последняя группа из четырех детей и их тренер выбрались на поверхность 10 июля. После этого всех пострадавших поместили на карантин. Врачи сообщали, что у некоторых из детей обнаружены признаки легочной инфекции.

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Источник: korrespondent.net