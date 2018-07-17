Скандальный президент Филиппин извинился перед богом за оскорбление

Президент Филиппин Родриго Дутерте официально извинился перед богом за нанесенные ему оскорбления. Лидер страны на официальной странице в Facebook опубликовал видео, в котором разъяснил свою позицию.

Дутерте извинился за то, что назвал бога "глупым" и оскорбил его. "Я извиняюсь только перед богом и больше ни перед кем", - уточнил президент.

Дутерте отметил, что бог был бы рад услышать его извинения, если бы обиделся на сказанное ранее. "Почему? Потому что мой бог является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим", - сказал президент Филиппин.

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Источник: korrespondent.net