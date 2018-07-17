Шокирующий Трамп. Пресса о встрече с Путиным

В Хельсинки прошла встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которую российская пресса назвала "исторической".

Главными темами были заявлены Украина, Сирия и ядерные ракеты. Накануне саммита Трамп делал неоднозначные заявления о Крыме, тем самым, вызвав повышенный интерес к встрече с Путиным.

Так, на вопрос о готовности пересмотреть позицию США в отношении аннексии полуострова, он ответил "Посмотрим". А на саммите НАТО сказал, что "не знает, что будет с Крымом".

Однако на пресс-конференции после переговоров все главные темы упомянулись вскользь. Российский президент только отметил, что позиции Вашингтона и Москвы по Крыму неизменны.

Корреспондент.net собрал мнения международной прессы о встрече Трампа с Путиным 16 июля.

Шокирующие переговоры

CNBC, США

Шокирующие переговоры президента США с российским лидером легче понять, осознав, что он продвигал собственные интересы, а не американские.

В Вашингтоне сейчас ведется расследование о предполагаемом сговоре его предвыборного штаба с Россией. Накануне Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки во вмешательстве в выборы президента.

Предложение Путина о допросе 12 офицеров ГРУ Трамп счел великолепным, потому что "русские разделяют его интерес в дискредитации расследования ФБР".

Согласившись с этим предложением, Трамп приравнял американскую систему правосудия к той, что существует в беззаконной автократии, чьи недавние преступления, помимо кампании 2016 года, включают в себя захват Крыма и убийство при помощи нервно-паралитического вещества на британской земле.

Гарантий продолжения нет

Ведомости, Россия

Саммит в Хельсинки возобновил диалог России и США на высшем уровне, но гарантий его успешного продолжения нет.

Произошло возобновление двусторонних взаимоотношений и диалога на высшем уровне, скорее всего, двусторонние встречи и телефонные консультации в ближайший год существенно интенсифицируются, считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, мнение которого приводит газета.

"Оба президента начали рассматривать друг друга как партнеров на долгосрочную перспективу - Путин только что переизбрался на новый шестилетний срок, а Трамп готов и имеет не самые плохие шансы баллотироваться на второй срок в 2020 года и работать также до 2024", - говорит эксперт.

Мелания, Путин, Трамп / EPA

По итогам встречи Путин и Трамп не связали себя никакими обязательствами - ни устными, ни тем более письменными, однако это удобно для обоих: для американского президента снижается риск быть уличенным дома в интенсивных контактах с токсичной Москвой, для Путина - признак того, что ни пяди земли и повестки Москва Вашингтону не уступила.

Трамп завидует Путину

New Yorker, США

Трамп как минимум испытывает какую-то автократическую зависть к Путину. Он также может ощущать себя должником Путина или России.

Согласие американского президента с оценками российского лидера, а не собственной разведки, по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США, шокирует.

О "сделке" Трампа с Путиным. Интервью Волкера Bild

"Путин, должно быть, летит в Москву счастливым - не потому что он сделал что-либо искусное или гениальное в Хельсинки, а потому что просто оказался достаточно умным, чтобы расслабиться и выигрывать одну партию за другой", - говорится в публикации.

Трамп лигитимизирует Путина

Daily Telegraph, Британия

На пресс-конференции Трамп сказал, что он опирается на традиции американских президентов, которые предпочитали смелую дипломатию конфликтам и вражде. Но на Западе опасаются, что его чрезмерное рвение прослыть специалистом в вопросе подписания международных соглашений может легитимировать агрессивную внешнюю политику Путина.

Больше всего Путин, а до него все российские правители, начиная с Ивана Грозного, хочет, чтобы к нему относились как к равному. Если вспомнить историю, можно понять, почему россияне считают, что Запад их принижает или пытается заблокировать.

Путин считает, что ему необходимо восстановить величие России, и этот лозунг хорошо понятен Трампу. Истина заключается в том, что Россия сохраняет за собой статус сверхдержавы лишь благодаря своим запасам ядерного оружия и энергетическим ресурсам, а не из-за показателей экономики, которая по своим масштабам сопоставима с испанской.

Поставив Путина равным себе партнером, Трамп дал ему то, о чем он мечтал больше всего - уважение. Даже если в их переговорах были разногласия, Россия все равно будет считать прошедшее мероприятие, особенно на фоне удачного чемпионата мира по футболу, успешным.

Несмотря на вторжение в Грузию, аннексию Крыма, военное вмешательство на востоке Украины, сбитый малайзийский Боинг, постоянные вмешательства в политику европейских стран и США, а также отравление в Солсбери, Путин добился восстановления отношений на своих условиях.

Никаких договоренноестей

РБК, Россия

Ни по Украине, ни по разоружению стороны не достигли конкретных договоренностей, заявил научный сотрудник аналитического центра Chatham House в Лондоне Матье Булег. При этом лидеры обошли стороной и другие острые вопросы.

Как обратил внимание Булег, Трамп в разговоре с Путиным даже не затронул дело Скрипалей и обстоятельства крушения малайзийского Боинга MH17 на Донбассе.

"Не стал американский лидер поднимать и вопрос санкций, ограничившись разговорами об усилении бизнес-связей. Трамп показал неготовность или неспособность фактически привлекать Путина к решению сложных вопросов. В итоге никто не получил ничего - за исключением общих слов и взаимного согласия о необходимости продолжения диалога. Только риторика, ничего конкретного, никакого прорыва", - сказал эксперт.

Пресс-конференция Трампа и Путина / EPA

Аналитики, демонстрировавшие заниженные ожидания в преддверии встречи, оказались правы, констатирует руководитель программы Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

"Никаких сенсаций, никаких прорывов мы не получили. Единственный вопрос, по которому прозвучала какая-то конкретика, - это тема иранских формирований в Сирии, но работа по ней велась еще до саммита, в частности на встречах Путина с Нетаньяху и с арабскими лидерами", - добавил аналитик.

Конец всех иллюзий

Atlantic, США

Кадры, на которых Трамп стоит рядом с ухмыляющим Путиным, настаивающим на том, что Россия не вмешивалась в его выборы, вызывают шок.

Саммит подтвердил ужасающее безразличие президента к атаке на демократическую жизнь американского народа и показал его неспособность выполнять обязанности на своем посту, пишет издание.

Возможно встреча в Хельсинки позволит комментаторам в мейнстримных СМИ более спокойно признать опасность президентства Трампа на мировой арене.

Трамп казался слабаком перед Путиным

Time, США

Трамп в своей жизни больше всего боится быть униженным и стремится не показывать слабость. Но саммит с российским президентом аставил Трампа пережить оба унижения.

"Путин управлял пресс-конференцией после встречи, как будто он был принимающей стороной. Российский лидер говорил первым и сам вызвал первого журналиста для того, чтобы тот задал вопрос. Трамп, который часто выпячивает грудь, когда заходит в комнату, просто стоял, пока Путин задавал тон беседе", - заключает Time.

Конец порядко, сложившегося после 1945 года

Guardian, Британия

На прошлой неделе Трамп всех удивил, когда сказал, что встреча в Хельсинки с российским лидером будет самым простым мероприятием. Это часть его давнишнего плана.

Сначала поругаться с НАТО, чтобы нанести урон трансатлантическим обязательствам, затем взбаламутить ситуацию в Британии, чтобы ударить по ЕС, и в конце преподнести себя сговорчивым государственным мужем в переговорах с Путиным.

Визит Трампа в Европу и его последствия стали шокирующей иллюстрацией мировосприятия Трампа. Его стратегия принижает ценности, выработанные в политике Запада после поражения Гитлера. Это осознанный разрыв с послевоенным комплексом союзов и стремлением к общим стандартам.

Трамп может отдать Крым? Эксперты Atlantic Council

Это возвращение в период, когда крупные страны-игроки в первую очередь думают о своих интересах, а не о союзниках; когда нет дела до маленьких стран, а международные стандарты подчиняются военной мощи. Речь идет не столь о завершении холодной войны, возможно, подходит к концу порядок восприятия ценностей и нравственности, сложившийся после 1945 года.

Very awkward body language... but @realDonaldTrump did offer Vladimir Putin a wink. @SkyNews 😉 pic.twitter.com/mQur4dzReI — Mark Stone (@Stone_SkyNews) 16 июля 2018 г.

Изначально было понятно, что больше всех от встречи в Хельсинки выиграет Путин. Сам факт того, что саммит состоялся стал победой для Кремля. Однако Трамп дал понять, что он готов забыть прошлое. Он готов обнулить отношения. Похоже, Трампа мало волновали действия России по отношению к Украине.

Мало того, Путин так расхрабрился, что во время пресс-конференции сказал, что Вашингтон не достаточно настойчиво требует от Киева выполнения российских требований. В итоге Путин возвращается в Москву с еще меньшим давлением по сложным для него вопросам.

Ничего не решили

Медуза, Россия

Ни о каких договоренностях по итогам саммита объявлено не было. Президенты старались продемонстрировать, что остались довольны друг другом, Путин даже назвал Трампа Дональдом.

Однако единственным реальным достижением российской делегации, судя по всему, можно считать "передачу американским коллегам записки" с предложениями по вопросам ядерной безопасности.

Кроме того, по словам Трампа, политики договорились провести встречу представителей советов национальной безопасности двух стран.

Это была госизмена Трампа

Globe and Mail

Профессор и политический комментатор Джаред Секстон назвал встречу Путина и Трампа темным днем в американской истории.

"Американцам преподнесли одну из самых ужасных картин, какие только можно представить: руководитель США лизал ботинки диктатора-убийцы", - пишет Секстон.

Трамп публично отверг заключения разведки его страны о российском вмешательстве в президентские выборы в США и лишь повторил утверждения российского президента.

"Он стоял на мировой арене и соглашался с человеком, который убивал политических диссидентов и вмешивался в глобальную демократию множество раз… Дональд Трамп помог иностранному противнику", - заключил автор публикации.

Трамп разломил международный порядок

Star, США

Хотя Трамп бил по фундаменту международного порядка на протяжении нескольких месяцев, понедельник может оказаться днем, когда он наконец-то смог его разломить.

"Столкнувшись с прямым вопросом о том, кому он верит - американским разведывательным агентствам, которыми он руководит, или автократическому лидеру могущественной страны-соперника - Трамп уклонялся, а потом наконец-то принял на веру заявления давнего врага собственной страны, отмечает изданиею

По мнению авторов публикации, Трамп ведет кампанию по дестабилизации и дальнейшему разрушению традиционных альянсов США и существующих международных организаций.

Договорились договариваться

Газета.ру, Россия

Главный итог саммита в Хельсинки состоит в том, что президенты двух главных ядерных и военных держав планеты выразили готовность к тому, что составляет основу отношений государств и обычных людей. К рутинному постоянному диалогу.

Если вы отказываетесь разговаривать с оппонентом (партнером или, как называет Трамп Путина, - соперником), даже если категорически не согласны друг с другом по многим вопросам - у вас нет отношений.

Не по плану

Washington Post, США

Перед встречей Трампу дали 100-страничный докумнт, в котором объясняется жесткая позиция США в отношении России, но президент проигнорировал большую их часть. Высказывания Трампа были "совершенно противоположны плану".

Перед встречей с Путиным советники осветили разные вопросы, от аннексии Крыма Россией до ее вмешательства в выборы в США, но Трамп "принял решение в ходе игры" проводить саммит по-своему", - говорится в статье.

По словам дипломатов накануне встречи с Путиным сотрудники Белого дома много раз говорили европейским союзникам: "Не волнуйтесь". Между Путиным и Трампом не будет заключено никаких соглашений, говорили они, не будет дано никаких тайных обещаний, которые могли бы угрожать балансу сил в Европе. Они также говорили, что текст заявления, принятого на саммите, будет кратким и неконкретным.

"Помощники сказали, что Трамп постепенно все больше досадовал на негативное отношение его правительства к встречам с Путиным и захотел провести встречу тет-а-тет, чтобы не было утечек. Один высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал, что в публичных высказываниях Трамп намеренно взял тон "наперекор", - пишет издание.

Конец изоляции России

Handelsblatt, Германия

Встреча в Хельсинки является такой же импровизацией, как и выступления Трампа во время предвыборной кампании. В геополитике он руководствуется интуицией. Желание и настроение заменяют стратегию и планирование.

"Важнейшие западные институты пошатнулись в своих устоях - лучшего приветственного подарка Путин не мог и пожелать", - пишет журналист издания.

Пока Трампу приходится оправдываться на родине, Путин может считать себя главным победителем этой встречи.

"Свою основную цель он уже достиг: Хельсинки обозначают конец американских стараний изолировать Россию на международной арене", - отмечает журналист.

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Источник: korrespondent.net