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17. 07. 2018

Трамп назвал самую большую проблему между США и РФ

Президент США Дональд Трамп поделился своими выводами после встречи с президентом России Владимиром Путиным, котрая состоялась накануне в Хельсинки. Об этом американский президент сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Так, Трамп отметим, что они впервые встречались наедине так долго. "И я считаю, что нам удалось прийти к действительно важным выводам", - отметил Трамп.

"Я думаю, что с сегодняшнего дня мы отлично справляемся с Россией. Я думал, что мы справлялись ужасно до сегодняшнего дня... Я думаю, что у нас действительно была потенциальная проблема", - рассказал Трамп.
 
Президент сказал, что самая большая проблема между Россией и США связана с распространением ядерного оружия, указав, что две страны составляют "90% ядерного оружия в мире", и "у нас была ошибочная сделка по охоте на ведьм, которая нас разделяла."
 
"Я знаю, что президент Обама сказал, что глобальное потепление - наша самая большая проблема, и я бы сказал, что нет, это ядерное потепление - наша самая большая проблема в пять миллионов... Ядерная проблема ... мы должны быть очень осторожны", -  сказал Трамп.
 
Он добавил, что Путин хочет быть полезным с Северной Кореей. "Мы хорошо справляемся с Северной Кореей, поэтому у нас есть время. Там нет спешки, это происходит уже много лет", - ответил Трамп Путину.
 
Как сообщалось, встреча Трампа и Путина длилась два часа десять минут вместо запланированных девяносто минут. 
 
Обам президента остались довольны переговорами. При этом Трамп не упомянул об Украине. Но, по словам Путина, они говорили о ситуации на Донбассе и в Крыму.
 

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Источник: korrespondent.net

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