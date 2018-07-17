В Минобороны отреагировали на видео блогеров с танками

Опубликованный блогерами видеоролик с военной техникой снят на одном из предприятий в Харькове, а не на складе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 17 июля.

"В связи с распространением в сети Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на YouTube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", ​​Министерство обороны Украины сообщает, что указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве обратились с просьбой к представителям СМИ и блогерам "не вводить общество в заблуждение и пользоваться исключительно информацией, полученной из официальных источников".

Ранее в соцсетях появился ролик двух жителей Харькова. Они попали на территорию, где находились сотни списанных и десяток новых танков Т-64 БВ Булат.

Авторы ролика также проникли в некий бункер, продемонстрировав, какие там хранятся запасы военного оборудования и снаряжения.

Отмечается, что за все время, пока они ходили по территории склада, они не увидели ни одного человека, и им никто не противодействовал.

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Источник: korrespondent.net